Мы предлагает полный комплекс услуг в сфере производства и моделирования одежды, от воплощения вашей идеи в fashion эскиз до пошива крупнооптовой партии на заказ.



За 10 лет работы фабрики мы приобрели богатый опыт работы с трикотажными изделиями, одеждой больших размеров, деликатными тканями, а также пошивом крупносерийных партий для больших фабрик. Размещая у нас свой заказ, вы будете уверены, что мы его выполним в срок, качественно, без дефектов и брака. Свою работу мы очень любим и помогаем довести вашу идею до совершенства!