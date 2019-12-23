Изготавливаем лекала одежды, делаем градацию лекал, отшиваем образцы и партий. Проектируем лекала по фотографии, эскизу, рисунку или отшитому образцу. Градацию лекал делаем согласно вашему заказу, с учетом минимальных выпадов ткани при раскрое. Разрабатываем не только лекала, но и всю необходимую информацию для запуска образца в производство.
Лекала
МОЙКРОЙ - БЮРО КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
на заказ
РАЗРАБОТКА ЛЕКАЛ ОДЕЖДЫ
Разработка и моделирование лекал
Разрабатываем и изготавливаем лекала женской, мужской и детской одежды по образцам или эскизам
Градация лекал
Градация модели любой сложности по: размерам, ростам и полнотам.
Печать лекал
Вы получите распечатанные лекала на бумаге плотностью 90 гр/м2, а также 180 гр/м2
Отрисовка модели
Разрабатываем технический рисунок модели , показывая линии членения, планок и т.д.
Техническое описание модели
Техническое описание модели, спецификация, табель мер, нормирование расхода материала.
Раскладка лекал
Правильная раскладка в натуральную величину экономит до 3% на материале.
У нас можно заказать пошив одежды из любых видов тканей, отшив изделий партиями от футболок до костюмов. МойКрой предлагает разработку и создание коллекций одежды, промоформы, униформы для сотрудников, одежды для спортивных соревнований, поможем с разработкой fashion эскизов, лекал и закупкой ткани. Мы берем в работу партии от 30 изделий.
Мы предлагает полный комплекс услуг в сфере производства и моделирования одежды, от воплощения вашей идеи в fashion эскиз до пошива крупнооптовой партии на заказ.
За 10 лет работы фабрики мы приобрели богатый опыт работы с трикотажными изделиями, одеждой больших размеров, деликатными тканями, а также пошивом крупносерийных партий для больших фабрик. Размещая у нас свой заказ, вы будете уверены, что мы его выполним в срок, качественно, без дефектов и брака. Свою работу мы очень любим и помогаем довести вашу идею до совершенства!
МойКрой
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА С ХОРОШЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ
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