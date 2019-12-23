 

РАЗРАБОТКА ЛЕКАЛ
ОДЕЖДЫ

Пошив одежды, а также разрабатываем и
изготавливаем лекала
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Заказать пошив
Разрабатываем и продаем
готовые лекала
Собственное швейное производство
В штате компании 5 конструкторов
Более 11 лет опыта работы лекал
Изготавливаем лекала одежды, делаем градацию лекал, отшиваем образцы и партий. Проектируем лекала по фотографии, эскизу, рисунку или отшитому образцу. Градацию лекал делаем согласно вашему заказу, с учетом минимальных выпадов ткани при раскрое. Разрабатываем не только лекала, но и всю необходимую информацию для запуска образца в производство.

Лекала

МОЙКРОЙ - БЮРО КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
на заказ

РАЗРАБОТКА ЛЕКАЛ ОДЕЖДЫ

Разработка
и моделирование
лекал
Разрабатываем и изготавливаем
лекала женской, мужской и детской
одежды по образцам или эскизам
Градация лекал
Градация модели любой
сложности по: размерам,
ростам и полнотам.
Печать лекал
Вы получите распечатанные
лекала на бумаге плотностью 90 гр/м2, а также 180 гр/м2
Отрисовка модели
Разрабатываем технический рисунок модели , показывая
линии членения, планок и т.д.
Техническое
описание
модели
Техническое описание модели, спецификация, табель мер,
нормирование расхода материала.
Раскладка
лекал
Правильная раскладка в
натуральную величину
экономит до 3% на материале.
МОЙ КРОЙ В ИНСТАГРАМ
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мойкрой
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
ЛЕКАЛ ОДЕЖДЫ
У нас можно заказать пошив одежды из любых видов тканей, отшив изделий партиями от футболок до костюмов. МойКрой предлагает разработку и создание коллекций одежды, промоформы, униформы для сотрудников, одежды для спортивных соревнований, поможем с разработкой fashion эскизов, лекал и закупкой ткани. Мы берем в работу партии от 30 изделий.
Свой швейный
цех
ЗАКАЗАТЬ ОТШИВ

ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Пошив опытного
образца
Пошьем образец будущего
изделия, чтобы проверить посадку, вносим корректировки перед
запуском производства.
Пошив
дизайнерских
партий от 30 штук
Сотрудничаем с начинающими дизайнерами и модельерами,
желающими создавать красивые и уникальные вещи.
Пошив
крупносерийной
партии от 300 штук
Пошив платьев, блузок, рубашек,
юбок, брюк, спортивных костюмов и
других изделий для женского и
мужского гардероба.
Пошив одежды
для командных
соревнований
Разработаем дизайн и отошьем
одежду для туризма, активного
отдыха, экстремальных видов
спорта, танцев, командных игр и т.д.
Пошив униформы
и спецодежды
Пошьем форменную, корпора-
тивную и спецодежду для любых профессий. Можем выполнить
заказ по вашим лекалам.
Пошив текстильных
изделий
Пошив текстильных изделий оптом
для ресторанов, гостиниц, салонов
красоты. Постельное белье,
полотенца, скатерти и пр.
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
ОТШИВА
НАШИ РАБОТЫ
Платья
Юбки
Рубашки
Брюки
Спортивная одежда
КЕЙСЫ
Выполняем заказы для коммерческих организаций, шьём дизайнерские коллекции, а также спец. одежду, униформу и создаём бренд-концепции.
DNK Russia
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Детская одежда «Baglit kids»
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Разработка дизайнерской коллекции «Julia Fargo»
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Сеть магазинов домашней одежды «Мое белье»
Подробнее
Медицинская одежда «Wearplus»
Подробнее
Женская одежда больших размеров «Dream World»
Подробнее
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ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ЛЕКАЛ
Наименование
Разработка лекал, руб.
Градация лекал, руб.
Платье, сарафан

Блуза, топ

Рубашка

Брюки

Шорты, капри

Юбка

Жакет женский без подкладки

Жакет женский с подкладкой

Пиджак мужской

Жилет

Куртка демисезонная

Пальто, плащ демисезонный

Куртка утепленная

Пальто, плащ утепленный
1500-4000

800-3500

1500

1000-3000

1000-2000

500-1500

1500-2000

2000-4500

3000-4000

1500-2000

2000-3500

2000-4500

2500-4500

3000-5000
150-400

80-350

150

100-300

100-200

50-150

150-200

200-450

300-400

150-200

200-350

200-450

250-450

300-500
Заказать лекала
Мы предлагает полный комплекс услуг в сфере производства и моделирования одежды, от воплощения вашей идеи в fashion эскиз до пошива крупнооптовой партии на заказ.

За 10 лет работы фабрики мы приобрели богатый опыт работы с трикотажными изделиями, одеждой больших размеров, деликатными тканями, а также пошивом крупносерийных партий для больших фабрик. Размещая у нас свой заказ, вы будете уверены, что мы его выполним в срок, качественно, без дефектов и брака. Свою работу мы очень любим и помогаем довести вашу идею до совершенства!
МойКрой
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА С ХОРОШЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ
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МОЙКРОЙ
Адрес
Работаем с понедельника по пятницу с 8:00-17:00

Ростов-на-Дону, ул. Можайская, 32

Телефон
+7 (908) 501 13 71

Email
info@moykroy.ru
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